Com drama, Vasco vence nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Brasil

O Vasco é o primeiro classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. O time carioca venceu o Operário nos pênaltis por 1 (7) x 1 (6), nesta terça-feira (20/5), em São Januário, no Rio de Janeiro. O jogo de ida, em Ponta Grossa, havia terminado com o mesmo placar, o que levou a decisão aos pênaltis. Veja os gols do empate:

Sabendo da necessidade da vitória, o Vasco impôs pressão durante todo o primeiro tempo. Perto do fim, veio a reação definitiva do Gigante da Colina e pelos pés de uma revelação da base. A bola sob domínio dos adversários não impediu Rayan de roubá-la e carregá-la para marcar o gol.

O jogo que parecia já estar definido, mudou de rumo aos 44 minutos do segundo tempo. Ademílson marcou de cabeça e deixou tudo igual em São Januário. O jogo teve que ser decidido nos pênaltis e foi então que Leo Jardim se tornou o nome da noite.

Nos cinco pênaltis regulares, houve um erro para cada lado, Neto Paraíba para o Fantasma e João Victor do lado Cruz-Maltino. Nas cobranças alternadas, o drama so aumentava. Paulo Henrique teve a bola defendida, dando a chance do Operário se classificar, mas para a sorte do Vasco, o mesmo se repetiu com Thales Oleques.

Com Loide Augusto convertendo a sétima para o Gigante da Colina, restou para Allan Godói a responsabilidade de manter o clube paranaense vivo. Mas ele não estava à frente de qualquer um e não conseguiu barrar Léo Jardim, que defendeu o terceiro pênalti da noite. Veja o lance: