Com moral na Globo, Cauã Reymond tem projeto retomado após polêmica

Apesar da grande repercussão envolvendo uma suposta denúncia feita por Bella Campos à área de compliance da Globo, o prestígio de Cauã Reymond segue intacto nos bastidores da emissora. Pelo visto, o galã de Vale Tudo continua com a bola toda na casa.

A coluna Fábia Oliveira descobriu com exclusividade que um antigo projeto idealizado por Cauã voltou a despertar o interesse da dona Globo.

Saiba detalhes do projeto

Trata-se de Mata-Mata — nome provisório — uma série ambientada no universo do futebol, criada por Cauã Reymond há cerca de dois anos. O projeto chegou a ser aprovado e teve sua produção iniciada, mas acabou sendo paralisado em 2023.

Agora, segundo fontes exclusivas da coluna, a atração voltou a ser discutida internamente na emissora na semana passada. Criado por Cauã Reymond, ainda não há confirmação se ele também fará parte do elenco ou se ficará apenas na produção nos bastidores.

Pois é, queridos leitores… Enquanto os rumores sobre a crise nos bastidores do remake assinado por Manuela Dias seguem pipocando, a relação de Cauã com a toda-poderosa parece mais sólida do que nunca.

