Com quase mil internações, crianças de 0 a 9 anos são o grupo mais afetado por SRAG no Acre

O estado do Acre registrou, entre as semanas epidemiológicas 1 a 20 de 2025, um total de 953 internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), segundo dados do Boletim Epidemiológico de nº 20, da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A faixa etária mais afetada, de acordo com o relatório, continua sendo a das crianças de 0 a 9 anos, seguida pelos idosos a partir dos 60 anos. Esses dois grupos são os mais vulneráveis à evolução de quadros gripais para formas graves da doença, com risco elevado de internação e complicações.

Os casos estão concentrados, principalmente, nos municípios de Rio Branco (455) e Cruzeiro do Sul (122).

O levantamento mostra ainda que, a partir da semana epidemiológica 17, houve uma tendência de crescimento nas internações, que segue em ascensão até a semana atual.

As unidades hospitalares que mais registraram internações por SRAG, em 2025, no estado, foram o Hospital Infantil Iolanda Costa e Silva, o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) e o Hospital Regional do Juruá.

Outro ponto destacado pelo Boletim é o de que o Acre ainda não alcançou a meta estabelecida de 95% de cobertura vacinal nos grupos prioritários. Atualmente, a cobertura vacinal no estado é de apenas 43,08%.