Com Stone Temple Pilots no line-up e atrações de peso, Porão do Rock agita Brasília

Neste final de semana, a Arena BRB será palco da edição de 26 anos do Porão do Rock, um dos festivais mais emblemáticos do Brasil. Com um line-up de peso, o evento deste ano destaca a presença da banda norte-americana Stone Temple Pilots, que se apresenta no sábado (24/5), consolidando o festival como um dos principais do país para os amantes do rock. Além dos norte-americanos, a programação traz grandes nomes da cena nacional. Na sexta-feira (23/5), o palco será dominado por bandas como Sepultura, Raimundos, CPM 22 e Dead Fish, garantindo uma noite repleta de clássicos do rock e hardcore brasileiro.

No sábado (24/5), além de assistirem Robert DeLeo, Dean DeLeo, Eric Kretz e Jeff Gutt juntos, o público poderá curtir apresentações de BaianaSystem, Terno Rei, Matanza Ritual e Menores Atos, entre outras atrações. Para Gustavo Sá, organizador do megaprojeto, esta edição promete ser uma das mais marcantes da história do evento: “O Porão do Rock sempre foi um festival de resistência e renovação. Este ano, conseguimos reunir bandas icônicas e novas apostas que estão movimentando a cena. Ter o Stone Temple Pilots no nosso palco é a realização de um sonho para muitos fãs do festival”.

As seletivas do Porão do Rock também estão movimentando a cena musical. Bandas independentes de diversas regiões disputam uma vaga no festival, e em breve serão anunciados os seis selecionados que terão a chance de se apresentar ao lado de conceituados nomes da música. Além dos shows, a celebração de respeito contará com um lounge especial, que oferecerá banheiros, bar e praça de alimentação exclusivos, bistrôs, área de descanso e uma visão privilegiada dos dois palcos. O espaço promete proporcionar mais conforto para quem busca curtir os espetáculos com uma estrutura diferenciada.

Com uma programação intensa e uma mistura de lendas do rock e novas promessas, o Porão do Rock 2025 se consolida mais uma vez como um dos principais festivais mais tradicionais do Brasil, fortalecendo a cena do rock independente e mainstream. Os ingressos já estão disponíveis no site Digital Ingressos, e custam a partir de R$165 (meia-entrada).