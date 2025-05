Com surto de SRAG, UPA de Rio Branco registra mais de 8 mil atendimentos em um mês

O governo do Acre decretou situação de emergência em saúde pública no estado devido ao aumento expressivo nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), especialmente entre crianças. O decreto foi assinado pelo governador Gladson Cameli no dia 10 de maio e tem como base a crescente demanda por atendimento nas unidades de saúde, além da elevada ocupação de leitos pediátricos.

Somente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco, foram registrados mais de 8,8 mil atendimentos por síndromes respiratórias apenas no mês de maio. Em março, haviam sido 7,5 mil e, em abril, 8,2 mil, conforme dados da coordenação da unidade. Segundo o médico Moisés Menezes, a maioria dos casos é provocada pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite em bebês.

A situação tem provocado lotação nos hospitais. Até as 18h da última quinta-feira (29), 65 dos 70 leitos infantis estavam ocupados em todo o estado, assim como 15 das 20 vagas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), segundo o painel da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Em resposta, o governo estadual anunciou, no último dia 27, a ampliação de leitos no Hospital da Criança, em Rio Branco, que passou de 60 para 70 vagas de enfermaria.

A Sesacre alerta que o período de abril a julho é sazonalmente crítico para o aumento das doenças respiratórias, em razão da circulação de diversos vírus, como Rinovírus, Influenza A e B, Adenovírus, Coronavírus (SARS-CoV-2) e o próprio VSR. Crianças pequenas, idosos e pessoas com comorbidades estão entre os grupos mais vulneráveis. As informações foram apuradas pela Rede Amazônica