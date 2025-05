Com volta de Marta, Brasil atropela Japão por 3 a 1 em São Paulo

Nesta sexta-feira (30/5), a Seleção Brasileira Feminina venceu por 3 a 1, o Japão, em amistoso preparatório para Copa América, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida contou com o brilho de Dudinha e marcou o retorno da Rainha Marta para o gramado, após nove meses afastada.

A Seleção dominou o jogo desde o primeiro minuto. No entanto, um nome chamou atenção: Dudinha. Ela foi o nome da partida ao marcar duas vezes para o Brasil. Karolin também marcou para a seleção Verde e Amarela. Pelo lado do Japão, Seike descontou no fim da partida.

Convocada para a Seleção Brasileira pela primeira vez após os Jogos Olímpicos de Paris, Marta retornou ao Brasil após dez meses. Para mais de 33 mil pessoas, aos 24 minutos do segundo tempo a Rainha foi ovacionada em campo. No entanto, fez um jogo discreto.

Agora o Brasil enfrenta — novamente — seleção brasileira japonesa na próxima segunda-feira (2/6), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, às 20h (horário de Brasília).

O JOGO

A Seleção Brasileira levou um susto inicial com um gol de Tanaka, do seleção japonesa, aos 11 minutos, do primeiro tempo, mas a tensão durou pouco. O lance foi revisado pelo VAR, que identificou um pênalti em Dudinha na jogada anterior, levando a árbitra a anular o gol japonês. Kerolin cobrou a penalidade, mas acabou mandando para fora. Mesmo assim, o Brasil assumiu o controle da partida. Aos 27 minutos, Dudinha anotou o primeiro gol com a camisa da seleção principal. O segundo veio aos 41.

Karoline fez o terceiro da Seleção Brasileira no segundo tempo. Seike descontou nos minutos finais para o Japão.