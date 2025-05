Comerciante e funcionária são presos por aplicar golpe com saques de benefícios sociais no Acre

Dois suspeitos foram presos em Tarauacá, interior do Acre, acusados de envolvimento em um esquema criminoso que retinha cartões bancários e realizava saques não autorizados de benefícios sociais. A ação foi realizada pela Polícia Civil na última quinta-feira, 29, após denúncia feita pelo indígena Claudio Kaxinawá, uma das principais vítimas do golpe.

Segundo Claudio, ao tentar sacar R$ 850 de seu benefício na agência da Caixa Econômica Federal, foi informado pelos funcionários que o dinheiro já havia sido retirado por outra pessoa. A partir do registro da ocorrência, a equipe de investigação, comandada pelo delegado José Ronério da Silva, analisou imagens do circuito interno de segurança do banco.

Nas imagens, Claudio reconheceu o autor do saque: um comerciante bastante conhecido na região, identificado como F.G.S. De acordo com as investigações, ele costumava reter cartões de indígenas como forma de garantir o pagamento de compras realizadas a prazo em seu comércio.

Com as informações em mãos, os policiais foram até o estabelecimento de F.G.S. e, ao ser questionado, ele admitiu ter feito o saque indevido. Durante a abordagem, foram encontrados com o suspeito 14 cartões bancários de diferentes pessoas, além de mais de R$ 3 mil em dinheiro e as respectivas senhas — todos os materiais foram apreendidos.

Ainda no local, uma funcionária do comerciante, L.A.S., foi abordada. Ela portava dois cartões bancários e alegou que havia recebido a orientação do patrão para devolvê-los aos donos, já que, segundo ele, as dívidas estariam quitadas.

Diante das provas, os dois receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à delegacia de Tarauacá, onde permanecem à disposição da Justiça.