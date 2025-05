Como anunciar no LinkedIn em 6 passos simples

No cenário atual do marketing digital, escolher a plataforma certa para divulgar seu negócio pode fazer toda a diferença. O LinkedIn se destaca como a rede social profissional mais poderosa para conectar marcas, gestores e profissionais influentes de diversos setores. Com mais de 900 milhões de usuários no mundo todo, o LinkedIn oferece uma oportunidade única para quem deseja investir em anúncios segmentados, que atingem exatamente o perfil desejado.

Mas, apesar do enorme potencial, muitos ainda desconhecem como iniciar suas campanhas nessa plataforma ou têm dúvidas sobre o funcionamento do LinkedIn Ads.

Como anunciar no LinkedIn

Se você deseja alcançar profissionais, empresas de marketing, ou até mesmo que com perfil de agência de marketing digital podem ajudar, já para tomadores de decisão, o LinkedIn é uma das plataformas mais eficazes para campanhas de marketing B2B. A seguir, veja como criar seu primeiro anúncio no LinkedIn de forma prática:

Crie uma conta no Campaign Manager

O primeiro passo é acessar o LinkedIn Campaign Manager, a plataforma de gerenciamento de anúncios da rede. Para isso:

Vá até: https://www.linkedin.com/campaignmanager

Clique em “Criar conta” e associe-a à sua página da empresa no LinkedIn.

Defina o objetivo da sua campanha

O LinkedIn trabalha com objetivos de marketing. Você deve escolher o que melhor se encaixa com o seu propósito, como reconhecimento de marca, visitas ao site, engajamento com publicações, geração de leads, conversões no site e contratações de talentos.

Escolha o público-alvo

Aqui está um dos maiores diferenciais do LinkedIn: a segmentação profissional. Você pode filtrar seu público com base em cargo, setor de atuação, nível hierárquico, tamanho da empresa, localização geográfica, experiência profissional e nome da empresa ou área de formação acadêmica.

Selecione o formato do anúncio

O LinkedIn oferece diversos formatos. Os principais são:

Conteúdo patrocinado (Sponsored Content) – aparece no feed dos usuários.

Anúncio em mensagem (Message Ads) – vai direto para o inbox da pessoa.

Anúncio em texto (Text Ads) – são simples, exibidos na barra lateral.

Anúncios em carrossel ou vídeo – ideais para conteúdo mais visual.

Formulários de leads (Lead Gen Forms) – ótimos para captar contatos diretamente no LinkedIn.

Defina orçamento e cronograma

Você pode definir pelo orçamento diário ou total, duração da campanha, tipo de lance (custo por clique, por visualização, etc.). É possível começar com valores acessíveis e ir ajustando com base no desempenho.

Crie o anúncio e publique

Escreva o texto, adicione imagem ou vídeo, insira links e chamadas para ação (CTAs), revise tudo e publique sua campanha.

Depois de publicada, você pode acompanhar o desempenho no próprio Campaign Manager, com métricas como cliques, visualizações, conversões e custo por resultado.

Teste diferentes versões de anúncios (A/B testing) para entender o que funciona melhor com seu público. O LinkedIn recompensa conteúdos mais relevantes com melhor entrega e menor custo por clique.