Como era a Internet no dia em que você nasceu? Descubra aqui

Um grande marco histórico para a Microsoft foi o lançamento do Windows 95. Essa não foi a primeira versão do programa, mas seu lançamento trouxe ferramentas importantes para o desktop, como o menu Iniciar, representado pelo conhecido ícone da janela, e o painel com as ferramentas e funções do computador. Outra tecnologia que fez sucesso nos anos 90 foi os celulares “tijolão”, chamados dessa forma por serem grandes e pesados, que ficaram populares no Brasil por meio da Nokia e Motorola. Milhares de sites também foram criados, e alguns deles se tornaram as bigtechs e marketplaces do presente, como Magazine Luiza (1992), Amazon (1994), eBay (1995), Google (1998) e Submarino (1999).