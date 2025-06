Como está a família de Rafael Miguel; advogado conta bastidores ao portal LeoDias

Na última sexta-feira (30/5), Paulo Cupertino foi condenado a 98 anos de prisão pelo assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais dele, Miriam e João Miguel. Em nota enviada ao portal LeoDias, o advogado da família afirmou que, embora a dor jamais desapareça, a sentença representa um alívio após quase 6 anos de sofrimento e espera por justiça.

Fernando Viggiano, advogado da família de Rafael, classificou os assassinatos como brutais e destacou que as vítimas eram pessoas boas e cheias de sonhos. Segundo ele, a sentença de quase um século de prisão não representa apenas uma punição exemplar, mas também reafirma que a justiça foi feita e que a violência não pode prevalecer.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Paulo Cupertino foi condenado a 98 anos de prisão Foto/Divulgação Filha de Cupertino diz em júri que pai a prendeu por 8 meses ao saber de Rafael Miguel Reprodução Reprodução Paulo Cupertino foi condenado a 98 anos de prisão Reprodução Reprodução/montagem Paulo Cupertino e Rafael Miguel Reprodução / Polícia Civil e Instagram Voltar

Próximo

Segundo o advogado, a decisão tem um valor simbólico, pois representa uma reparação moral, ainda que parcial, para uma família marcada pela dor, que finalmente encontra alívio: “À família Miguel, cuja dor jamais encontrará alívio definitivo, resta, nesta data, o bálsamo de uma resposta concreta, firme e inequívoca, capaz de abrandar”, informa.

De acordo com o advogado, a família sente que finalmente conseguiu transformar o luto em alguma forma de reparação após tantos anos aguardando. Ele também destacou a sensação de satisfação por ter contribuído para a condenação do assassino. “Como advogado da família, não posso ocultar o íntimo sentimento de dever cumprido”.

“Estive, desde o início, ao lado de uma família exemplar, e, hoje, compartilho não apenas da sua emoção, mas também da sua sensação de que, ao final, a Justiça, por mais tardia que seja, chega. Seguiremos atentos para que esta decisão encontre, em todos os seus desdobramentos, o cumprimento efetivo que as vítimas e seus entes queridos tanto merecem”, finaliza o profissional.

Paulo Cupertino assassinou Rafael Miguel e os pais do jovem com 13 tiros na porta da casa da família, por não aceitar o relacionamento do ator com sua filha, Isabela Tibcherani, que tinha 18 anos na época. Nas redes sociais, Isabela também se manifestou sobre a condenação do pai, afirmando sentir alívio e destacando a sensação de que a justiça foi feita e que ele finalmente pagará pelos crimes cometidos.