Como será feita a divisão da fortuna de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Após o anúncio do divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe, uma dúvida que fica nos seguidores do ex-casal é sobre a partilha de bens. Os dois contam com patrimônio milionário, formado, além do dinheiro, por empresas e bens, como mansão, carros, jatinhos e mais.

Quando se casaram, eles optaram pela comunhão parcial de bens, o que significa que todos os bens adquiridos durante o matrimônio serão compartilhados pelo casal. Além do patrimônio no nome de cada um, Virginia e Zé Felipe são donos de uma holding e a utilizam para registrar bens.

Virginia e Zé Felipe anunciam fim do casamento

Virginia e Zé Felipe anunciaram o término por meio de uma publicação nas redes sociais, na noite dessa terça-feira (27/5).

No texto, a influenciadora disse que prefere optar pela honestidade no lugar de “uma vida de aparências”.

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, diz um trecho.

A influenciadora continua explicando que o fato de não estarem mais juntos “nunca” será motivo para não darem valor para a família que construíram.

“Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, pede a influencer.

Virginia conclui o texto dizendo que os dois estão em paz e prontos para continuarem cuidando dos filhos.

Pouco antes do término, o casal publicou o famoso vídeo se beijando antes de dormirem. Entretanto, eles apagaram a publicação e postaram separados.

Recentemente, Virginia comprou um avião avaliado em R$ 30 milhões e deu a Zé Felipe. A aeronave foi registrada no nome da holding do ex-casal. Eles ainda não anunciaram como será a partilha de bens, mas se sabe que envolverá muitos aspectos.

Virginia Fonseca, Zé Felipe, Mara Alice e José Leonardo

Zé Felipe e Virginia Fonseca

Zé Felipe e Virginia Fonseca (reprodução/internet).

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Virginia Fonseca e Zé Felipe posam com os três filhos

Virginia deu indícios de separação de Zé Felipe antes de anúncio

Virginia Fonseca deu indícios da separação de Zé Felipe horas antes do anúncio oficial, feito na noite da última terça-feira (27/5). Com show em Portugal, o ex-casal se encontrou em Coimbra, local da apresentação, mas a influenciadora demonstrou que não havia conversado com o ex-marido.

Ela, que estava em Paris, na França, chegou antes em Portugal e se encontrou com o artista durante a tarde de terça. Ela mostrou que estava com o então marido. Entretanto, um dia antes, ela foi questionada sobre a cidade em que Zé chegaria no país europeu, mas não soube explicar.

“Zé chega amanhã, se Deus quiser, acho que vai chegar e vai para Coimbra, porque tem show em Coimbra. Amanhã vou para Coimbra… Ele não chega direto em Coimbra. Não sei onde ele chega, se é em Lisboa ou em Porto, mas a gente vai se encontrar em Coimbra”, declarou a apresentadora. Ele se apresenta na cidade nesta quarta-feira (28/5).