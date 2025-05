Como usar ‘TestingCheats’ em The Sims 4 para ativar aba de trapaças

Conforme citamos acima, o The Sims conta com uma enorme variedade de cheats para serem usados no jogo. Inclusive, a própria EA apoia o uso destas trapaças no simulador de vida, uma vez que eles facilitam a jogatina e oferecem maior imersão aos players dentro do game. Dessa forma, na lista abaixo, separamos alguns dos principais truques em The Sims 4, dos quais você encontra aqui no TechTudo. Confira: