Concurso da Polícia Federal: edital passa por tentativa de fraude

O edital do concurso da Polícia Federal (PF) está publicado, mas golpistas criaram site falso para enganar os candidatos do certame.

O site criado pelos golpistas é o https://pf.concursofederal25.com/nivel/index.html, e expõe diversas mentiras, como número errado de vagas, escolaridade errada, questões de múltipla escolha, grau de dificuldade, “Vale Cultura” etc. Na ocasião, a página falsa mostra que serão ofertadas 1.142 vagas imediatas, sendo que serão somente 1 mil oportunidades para as carreiras policiais. Há também a inclusão de vagas para agente administrativo, o qual as inscrições se encerraram.

