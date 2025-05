Concurso para analista de promotoria no MPSP é autorizado

Um novo edital de concurso do Ministério Público de São Paulo (MPSP) foi autorizado e já conta com comissão organizadora formada. A autorização, bem como a instituição do grupo responsável pela seleção foram publicadas em Diário Oficial do estado na última quinta-feira (22/5).

Segundo o documento, o certame será destinado ao provimento efetivo de um cargo de analista de promotoria I (área de Saúde e Assistência Social), na especialidade terapeuta ocupacional, bem como dos eventuais cargos que surgirem ou forem criados no decorrer do período de validade do concurso.

As oportunidades serão destinadas aos órgãos e unidades administrativas da área regional da capital e Grande São Paulo.

Leia mais detalhes sobre o concurso no site Direção Concursos, parceiro do Metrópoles.