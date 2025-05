Concurso PF: 630 vagas para Agente de Polícia Federal! Conheça o cargo

O concurso PF (Polícia Federal) 2025 oferece 630 vagas para o cargo de Agente de Polícia Federal. A função tem salário de R$ 14.164,81, com jornada de 40 horas semanais.

O edital da Polícia Federal foi publicado em 20 de maio e as inscrições estarão abertas entre 26 de maio e 13 de junho, no site da banca organizadora Cebraspe. Para se inscrever, o candidato deve efetuar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 180, até 20 de junho de 2025.

Concurso PF: Requisitos

Para concorrer ao cargo, é necessário:

Diploma de curso superior em qualquer área, emitido por instituição reconhecida pelo MEC;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, na categoria B;

Idade mínima de 18 anos completos até a data da matrícula no Curso de Formação Profissional;

Aptidão física e mental para o exercício do cargo.

Concurso PF: Atribuições

O Agente de Polícia Federal tem como atribuições:

Investigar infrações penais de competência da Polícia Federal;

Executar tarefas de busca de dados, identificação, arquivamento e análise de documentos;

Atuar na prevenção e repressão de crimes federais;

Conduzir veículos, embarcações e aeronaves;

Auxiliar a autoridade policial em atos de investigação;

Cumprir medidas de segurança orgânica e exercer atividades administrativas e operacionais.

Concurso PF: Etapas

O concurso será realizado em duas etapas. A primeira etapa é composta pelas seguintes fases:

Provas

Prova objetiva: 120 questões do tipo “certo” ou “errado”, com três blocos de disciplinas: Bloco I (60 questões): Língua Portuguesa, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Processual Penal, Legislação Especial, Direitos Humanos; Bloco II (36 questões): Raciocínio Lógico e Estatística; Bloco III (24 questões): Informática.

120 questões do tipo “certo” ou “errado”, com três blocos de disciplinas:

Para ser aprovado, o candidato deve atingir no mínimo 48 pontos no total, além de pontuação mínima em cada bloco: 6 no Bloco I, 3 no Bloco II e 2 no Bloco III.

Prova discursiva: redação de um texto dissertativo com até 30 linhas, avaliado em até 20 pontos. Será eliminado quem obtiver menos de 10 pontos.

Demais fases da primeira etapa

Exame de aptidão física;

Avaliação médica;

Avaliação psicológica (primeiro momento – presença obrigatória);

Investigação social.

Curso de Formação Profissional

A segunda etapa do concurso é o Curso de Formação Profissional, realizado pela Academia Nacional de Polícia, no Distrito Federal. Essa etapa é eliminatória. Durante o curso, será aplicada a segunda fase da avaliação psicológica, de caráter eliminatório. A classificação no curso será usada para fins de escolha de lotação.

Distribuição das vagas para Agente da PF

O edital prevê 630 vagas para o cargo de Agente, distribuídas da seguinte forma:

472 vagas para ampla concorrência;

32 vagas para pessoas com deficiência (PcD);

126 vagas para pessoas pretas ou pardas (PPP).

Salário e benefícios do Agente de Polícia Federal

O salário inicial é de R$ 14.164,81. Além disso, o servidor poderá receber:

Auxílio-alimentação;

Auxílio-saúde;

Assistência pré-escolar;

Adicional de fronteira, quando aplicável.

Cronograma do concurso PF 2025

Período de inscrição: 26 de maio a 13 de junho de 2025

26 de maio a 13 de junho de 2025 Data das provas objetiva e discursiva: 27 de julho de 2025

27 de julho de 2025 Divulgação dos locais de prova: a ser confirmada no site da banca

a ser confirmada no site da banca Aplicação das demais etapas: após divulgação do resultado das provas escritas

Resumo Concurso PF