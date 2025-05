Concurso PF Administrativo: inscrições encerram nesta semana

Está chegando ao fim o prazo de inscrições para o concurso público da Polícia Federal para a área administrativa (concurso PF Administrativo)! Os interessados terão somente até a próxima quarta-feira, 21 de maio, para confirmar as candidaturas.

As inscrições poderão ser efetuadas no site da banca Cebraspe, até às 18 horas do dia 21 de maio (horário de Brasília), mediante pagamento de taxas de participação de R$ 90,00 ou R$ 110,00. A data final para o pagamento da taxa de inscrição é 23 de maio.

Vale destacar, ainda, o comunicado emitido pela organizadora neste 20 de maio, orientando os candidatos a realizarem a conferência e confirmação das inscrições já efetuadas:

As provas, por sua vez, serão aplicadas em 29 de junho de 2025.

Inscreva-se no concurso PF Administrativo!

Panorama do concurso PF Administrativo

O edital oferta 192 vagas para cargos do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal (PECPF), distribuídas entre os cargos abaixo:

Nível médio Agente administrativo: 100 vagas;

Nível superior Administrador: 6 vagas; Assistente social: 13 vagas; Contador: 9 vagas; Enfermeiro: 3 vagas; Médico: 35 vagas; Psicólogo: 6 vagas; Farmacêutico: 2 vagas; Nutricionista: 1 vaga; Estatístico: 4 vagas; Técnico em comunicação social: 3 vagas; Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas.



As provas objetivas serão compostas por 120 questões de Certo ou Errado, no tradicional modelo de avaliação Cebraspe, em que o candidato recebe:

1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas;

1,00 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas;

0,00 ponto, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E).

Serão 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos.

Os aprovados receberão os seguintes salários iniciais:

Nível médio Agente administrativo: R$ 7.444,80

Nível superior Administrador: R$ 8.583,55 Assistente social: R$ 8.583,55 Contador: R$ 8.583,55 Enfermeiro: R$ 8.583,55 Médico (20h): R$ 7.605,31 Psicólogo: R$ 8.583,55 Farmacêutico: R$ 8.583,55 Nutricionista: R$ 8.583,55 Estatístico: R$ 11.070,93 Técnico em comunicação social: R$ 8.583,55 Técnico em assuntos educacionais: R$ 8.583,55



Resumo