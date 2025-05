Concurso PF: como estudar informática? Veja dicas do professor

As provas do concurso público Polícia Federal (PF) serão aplicadas em 27 de julho e, faltando cerca de 60 dias para avaliação, muitos candidatos têm dúvidas sobre quais são os conteúdos mais relevantes em cada matéria para focar nesta reta final.

Em relação à disciplina de Informática, temida por muitos concurseiros, o professor Victor Dalton reuniu importantes dicas para orientar a preparação de quem deseja conquistar uma vaga neste, que é uma das principais oportunidades de 2025.

É importante destacar que a disciplina de Informática é extremamente relevante para a obtenção de um bom desempenho nas provas, tendo em vista que, pelo menos, 36 questões da matéria comporão o caderno de provas para Agente, Escrivão e Papiloscopista, de um universo de 120 questões.

Estudando Informática para o concurso PF

Conforme explica o professor Victor Dalton, o edital de 2025 do concurso PF é bastante semelhante ao edital publicado em 2021, o que gera larga vantagem aos concurseiros que já vinham se preparando com base no último certame.

Dentre as novidades, vale citar a cobrança do Microsoft Teams (item 17.2 do edital de Agente). A aposta do professor é uma questão da prova possa abordar tal conteúdo.

Em relação aos tópicos de Sistemas de Informação e Teoria Geral dos Sistemas (itens 6 e 7), a boa notícia é que estão mais detalhados em relação ao edital de 2021, proporcionando mais segurança ao candidato sobre os tópicos que se deve dar mais atenção.

Veja como consta no edital:

6 Fundamentos da Teoria Geral de Sistemas. 6.1 Camadas de Aplicação, processos, frontend, backend.

7 Sistemas de informação. 7.1 Fases e etapas de sistema de informação. 7.2 Análise de requisitos, especificação, ambientes de testes, homologação, produção e suporte.



O edital de 2025 também trouxe mais detalhado o tópico de Dados. Agora, o candidato é direcionado a focar em tópicos que, no edital de 2021, não eram citados. Veja:

21 Dados. 21.1 Banco de dados relacionais: conceitos básicos e características. 21.2 Noções de linguagem SQL. 21.3 Modelagem conceitual: entidades, atributos

e relacionamentos. 21.4 Dados estruturados e não estruturados. 21.5 Conceito de DataWarehouse, DataMart, DataLake, DataMesh. 21.6 Metadados.



Em relação ao tópico de Liguagem de Programação Python e R (item 12 do edital de Agente), o professor orienta que, caso o estudante não tenha visto o conteúdo com antecedência e, tendo em vista que a prova será realizada em cerca de 60 dias, seria mais vantajoso direcionar os estudos apenas para a linguagem Python por conta da relação custo x benefício.

Por fim, o Dalton detalha as novidades do edital de 2025 em relação aos temas cobrados no concurso de 2021. Segundo o professor, o candidato que já estudou todo o edital de 2021 deve empreender esforços no aprendizado dos novos itens de cobrança. São eles:

14 Formatos de arquivos de intercâmbio entre sistemas biométricos: NIST, XML, JSON

15 Testes de acurácia do NIST.GOV 15.1 Conceitos de falso positivo e falso negativo (FPIR e FNIR)

16.2 Principais ferramentas de mercado (Copilot, ChatGPT, META)

20.3 Noções de criptografia e proteção de dados: hash criptográfico (MD5, SHA-1, SHA-256), assinaturas digitais

Confira, detalhadamente, a análise do professor Victor Dalton sobre a disciplina de Informática no concurso PF:

Panorama do concurso PF

As 1.000 vagas de nível superior ofertadas estão distribuídas da seguinte forma:

Agente de Polícia Federal: 630 vagas;

Escrivão de Polícia Federal: 160 vagas;

Delegado de Polícia Federal: 120 vagas;

Papiloscopista Policial Federal: 21 vagas;

Perito Criminal Federal Área 1: Contábil Financeira: 16 vagas; Área 2: Engenharia Elétrica/Eletrônica: 1 vaga; Área 3: Informática Forense: 24 vagas; Área 5: Geologia Forense: 5 vagas; Área 7: Engenharia Civil: 2 vagas; Área 11: Engenharia Cartográfica: 1 vaga; Área 12: Medicina Legal: 1 vaga; Área 16: Física Forense: 1 vaga; Área 17: Engenharia de Minas: 1 vaga; Área 19: Genética Forense: 1 vaga; Área 20: Engenharia Ambiental: 1 vaga; Área 21: Antropologia Forense: 1 vaga; Área 22: Meio Ambiente: 14 vagas.



As inscrições deverão ser efetuadas no site da banca Cebraspe, entre os dias 26 de maio e 13 de junho de 2025. Para homologar a candidatura, é necessário efetuar o pagamento das seguintes taxas:

Delegado e Perito Criminal Federal: R$ 250,00

Escrivão, Agente e Papiloscopista: R$ 180,00

As provas, por sua vez, serão aplicadas em 27 de julho, nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal.

Os aprovados receberão os seguintes salários iniciais:

Delegado da Polícia Federal: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal: R$ 26.800,00

Agente da Polícia Federal: R$ 14.164,81

Escrivão da Polícia Federal: R$ 14.164,81

Papiloscopista da Polícia Federal: R$ 14.164,81

Os subsídios dos cargos acima podem ser acrescidos das seguintes verbas indenizatórias, conforme o caso:

Auxílio-saúde;

Auxílio-alimentação;

Assistência Pré-escolar para dependentes até 6 anos incompletos;

Adicional de fronteira.

Resumo