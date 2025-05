Concurso PF: conheça as atribuições dos cargos; 1.000 vagas

O concurso público Polícia Federal (PF) já está aberto e muitos interessados nesta oportunidade têm dúvidas sobre quais serão as atividades desempenhadas em cada cargo.

Vale destacar que as inscrições já estão abertas e deverão ser efetuadas no site da banca Cebraspe, até o dia 13 de junho de 2025. As taxas de participação possuem os seguintes valores:

Delegado e Perito Criminal Federal: R$ 250,00

Escrivão, Agente e Papiloscopista: R$ 180,00

As provas serão aplicadas em 27 de julho, nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal.

Serão ofertadas 1.000 vagas de nível superior, segmentadas assim:

Agente de Polícia Federal: 630 vagas;

Escrivão de Polícia Federal: 160 vagas;

Delegado de Polícia Federal: 120 vagas;

Papiloscopista Policial Federal: 21 vagas;

Perito Criminal Federal Área 1: Contábil Financeira: 16 vagas; Área 2: Engenharia Elétrica/Eletrônica: 1 vaga; Área 3: Informática Forense: 24 vagas; Área 5: Geologia Forense: 5 vagas; Área 7: Engenharia Civil: 2 vagas; Área 11: Engenharia Cartográfica: 1 vaga; Área 12: Medicina Legal: 1 vaga; Área 16: Física Forense: 1 vaga; Área 17: Engenharia de Minas: 1 vaga; Área 19: Genética Forense: 1 vaga; Área 20: Engenharia Ambiental: 1 vaga; Área 21: Antropologia Forense: 1 vaga; Área 22: Meio Ambiente: 14 vagas.



Os aprovados receberão salários iniciais entre R$ 14.164,81 e R$ 26.800,00, além de benefícios.

Atribuições dos cargos – concurso PF

Segundo edital de abertura, os aprovados no concurso PF serão responsáveis por executar as seguintes atividades:

Agente de Polícia Federal

Investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar infrações penais, observada a competência da Polícia Federal;

Proceder à busca de dados necessários;

Executar todas as tarefas necessárias à identificação, ao arquivamento, à recuperação, à produção e ao preparo dos documentos de informações;

Executar todas as atividades necessárias à prevenção e repressão de ilícitos penais da competência da Polícia Federal;

Conduzir veículos automotores, embarcações e aeronaves;

Auxiliar a autoridade policial em todos os atos de investigação, cumprir medidas de segurança orgânica;

Desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

Escrivão de Polícia Federal

Dar cumprimento às formalidades processuais, lavrar termos, autos e mandados, observando os prazos necessários ao preparo, à ultimação e à remessa de procedimentos policiais de investigação;

Atuar nos procedimentos policiais de investigação, acompanhar a autoridade policial, sempre que determinado, em diligências policiais;

Responsabilizar-se pelo valor das fianças recebidas e pelos objetos de apreensão;

Conduzir veículos automotores; cumprir medidas de segurança orgânica;

Atuar nos procedimentos policiais de investigação;

Desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

Papiloscopista Policial Federal

Executar, orientar, supervisionar e fiscalizar os procedimentos de reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte de fragmentos e impressões papilares, realização de exames e emissão de laudos oficiais papiloscópicos, representação facial humana e prosopografia;

Operar e gerir bancos e sistemas automatizados de identificação humana civil e criminal;

Assistir à autoridade policial;

Desenvolver estudos na área de identificação humana civil e criminal;

Desenvolver estudos na área de identificação humana civil e criminal; Conduzir veículos automotores;

Cumprir medidas de segurança orgânica;

Cumprir medidas de segurança orgânica; Desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

Perito Criminal Federal

Realizar exames periciais em locais de infração penal;

Realizar exames em instrumentos utilizados, ou presumivelmente utilizados na prática de infrações penais;

Proceder pesquisas de interesse do serviço;

Proceder pesquisas de interesse do serviço; Coletar dados e informações necessários à complementação dos exames periciais;

Participar da execução das medidas de segurança orgânica e zelar pelo cumprimento delas;

Desempenhar outras atividades que visem apoiar técnica e administrativamente as metas da Instituição Policial, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

Delegado de Polícia Federal

Instaurar e presidir procedimentos policiais de investigação;

Orientar e comandar a execução de investigações relacionadas com a prevenção e repressão de ilícitos penais;

Participar do planejamento de operações de segurança e investigações;

Supervisionar e executar missões de caráter sigiloso;

Participar da execução das medidas de segurança orgânica, bem como desempenhar outras atividades, semelhantes ou destinadas a apoiar o órgão na consecução dos seus fins.

Resumo do concurso PF