Concurso PF: dificuldade em Estatística? Veja as principais dicas

As inscrições do concurso PF (Polícia Federal) estão abertas e uma das principais disciplinas da prova é Estatística, onde os concurseiros devem medir alto nível de preparação!

Pensando nisso, o professor de Estatística do Direção Concursos, Pedro Felippe, apresentou diversas dicas para aqueles que desejam realizar o certame e terem um excelente resultado na disciplina.

A primeira dica do professor é o foco no assunto de probabilidade, já que é “um assunto quentíssimo para quem vai fazer a prova”. Ele conta que é fundamental saber calcular probabilidade de forma básica e é preciso entender as principais propriedades.

É fundamental saber calcular probabilidade de forma básica, ou seja, dividindo o que você quer pelo total. Além disso, é necessário entender as principais propriedades, como probabilidade condicional e probabilidade da união, que são elementos importantíssimos para seu exame. Orientou o professor.

Outro ponto essencial apresentado por Pedro Felippe é o conhecimento sobre distribuições de probabilidade, que podem aparecer na prova exigindo cálculos específicos. Ele reforça que o candidato não deixe de revisar conceitos como média e variância, que são fundamentais dentro da estatística inferencial.

Ele também considera “indispensável dominar as técnicas de amostragem. Na ocasião, Pedro conta que é preciso diferenciar as principais abordagens probabilísticas de seleção de amostras, que são:

amostragem aleatória simples;

amostragem estratificada;

amostragem por conglomerados; e

amostragem sistemática.

É importante compreender as propriedades de cada uma delas e estar preparado para eventuais cálculos que possam surgir na prova. Reforça.

Pedro também expõe que o Cebraspe adora em suas provas de Estatística é regressão linear. A dica apresentada é que o candidato não deixe de revisar o assunto para o concurso PF.

Panorama do concurso PF

Organizado pelo Cebraspe, o concurso PF oferta 1.000 vagas imediatas para as carreiras de Agente, Perito Criminal, Escrivão, Papiloscopista e Delegado. O salário inicial é de até R$ 26,8 mil.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Agente de Polícia Federal: 630 vagas;

Escrivão de Polícia Federal: 160 vagas;

Delegado de Polícia Federal: 120 vagas;

Papiloscopista Policial Federal: 21 vagas;

Perito Criminal Federal Área 1: Contábil Financeira: 16 vagas; Área 2: Engenharia Elétrica/Eletrônica: 1 vaga; Área 3: Informática Forense: 24 vagas; Área 5: Geologia Forense: 5 vagas; Área 7: Engenharia Civil: 2 vagas; Área 11: Engenharia Cartográfica: 1 vaga; Área 12: Medicina Legal: 1 vaga; Área 16: Física Forense: 1 vaga; Área 17: Engenharia de Minas: 1 vaga; Área 19: Genética Forense: 1 vaga; Área 20: Engenharia Ambiental: 1 vaga; Área 21: Antropologia Forense: 1 vaga; Área 22: Meio Ambiente: 14 vagas.



Os interessados no concurso PF devem entrar no site da banca Cebraspe, até o dia 13 de junho de 2025. Para homologar a candidatura, é necessário efetuar o pagamento das seguintes taxas:

Delegado e Perito Criminal Federal: R$ 250,00

Escrivão, Agente e Papiloscopista: R$ 180,00

Os candidatos serão avaliados por meio das etapas seguintes:

Prova objetiva, para todos os cargos;

Prova discursiva, para todos os cargos;

Teste de Aptidão Física, para todos os cargos;

Avaliação Médica, para todos os cargos;

Prova Oral, para o cargo de Delegado;

Avaliação Psicológica (primeiro momento), para todos os cargos;

Avaliação de Títulos, para todos os cargos;

Investigação Social, para todos os cargos.

As provas serão realizadas nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal, no dia 27 de julho.

