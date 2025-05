Concurso PF: edital pode ser publicado nas próximas horas; saiba mais

Atenção, concurseiros da área policial! O novo concurso PF (Polícia Federal) pode ter seu edital publicado nas próximas horas! De acordo com o cronograma oficial, a previsão é que a abertura do certame ocorra nesta terça-feira, 20 de maio.

A informação consta no projeto básico do certame, divulgado no mês de abril. É importante destacar que o contrato com a banca Cebraspe foi assinado em 30 de abril, antes do prazo previsto no cronograma (5 de maio), indicando a intenção do órgão em acelerar os trâmites para a realização da seleção.

As provas, por sua vez, poderão ser aplicadas em 27 de junho de 2025 e o resultado final do concurso está previsto para ser divulgado em 2026.

Veja as principais datas previstas no cronograma oficial:

20/05/2025 – Publicação do edital

27/07/2025 – Provas objetivas e discursivas

14/09/2025 – Exame de Aptidão Física e entrega da Ficha de Informações Confidenciais

16/12/2025 – Resultado final da 1ª etapa (APF)

26/01/2026 – Início do Curso de Formação Profissional (CFP 1) – APF

08/03/2026 – Resultado final da 1ª etapa (DPF, PCF, EPF, PPF)

08/05/2026 – Fim do CFP 1 (APF)

16/06/2026 – Nomeação dos aprovados (Turma 1 – APF)

18/05/2026 – Início do CFP 2 (DPF, PCF, EPF, PPF)

28/08/2026 – Fim do CFP 2 (DPF, PCF, EPF, PPF)

22/09/2026 – Nomeação dos aprovados (Turma 2 – DPF, PCF, EPF, PPF)

Vale mencionar, no entanto, que as datas citadas acima são uma previsão e podem ser alteradas por conveniência da Polícia Federal ou da banca Cebraspe.

Mil vagas de nível superior

O concurso PF ofertará 1.000 vagas de nível superior distribuídas entre os seguintes cargos:

Delegado: 120 vagas;

Perito: 69 vagas;

Agente: 630 vagas;

Escrivão: 160 vagas; e

Papiloscopista: 21 vagas.

Provas e salários do concurso PF

Os candidatos serão avaliados por meio da realização das seguintes etapas:

Prova objetiva e Prova discursiva Exame de Aptidão Física Avaliação Biopsicossocial Avaliação Médica Avaliação Psicológica Prova oral (Delegado) Heteroidentificação Avaliação de títulos (somente Delegado e Perito) Curso de formação

Serão corrigidas 4.973 provas discursivas o que pode indicar a intenção do órgão de convocar grande quantitativo dos aprovados em cadastro reserva.

Em relação à remuneração, os aprovados receberão os seguintes salários iniciais:

Delegado da Polícia Federal: R$ 26.300,00

Perito Criminal Federal: R$ 26.300,00

Agente da Polícia Federal: R$ 13.900,54

Escrivão da Polícia Federal: R$ 13.900,54

Papiloscopista da Polícia Federal: R$ 13.900,54

