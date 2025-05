Concurso PF: veja dicas de Português para se destacar na prova

O tão aguardado edital do concurso PF (Polícia Federal) foi publicado na última terça-feira (20/5), ofertando 1.000 vagas para as carreiras de Agente, Perito Criminal, Escrivão, Papiloscopista e Delegado. O salário inicial é de até R$ 26,8 mil!

As provas serão aplicadas em todas as capitais, no dia 27 de julho. As provas objetivas, para o cargo de Delegado, serão compostas por 120 itens de conhecimentos específicos, já para os demais cargos serão 50 itens de conhecimentos básicos e 70 itens de conhecimentos específicos.

Dentre as disciplinas cobradas, uma de grande peso é a Língua Portuguesa. Você sabia que 90% da nota do último edital, publicado em 2021, esteve em apenas 5 matérias?

Isso mesmo! A matéria com o maior número de questões foi Informática, com 36 itens, logo em seguida, tivemos Língua Portuguesa e Contabilidade Geral, com 24 itens cada.

Para lhe ajudar neste pós-edital do concurso PF, os professores José Maria e Pablo Jamilk prepararam algumas dicas para que você se sobressaia na prova de Língua Portuguesa.

Confira, a seguir, as dicas dos especialistas!

Dicas de Português para o concurso PF

1) Compreender a estrutura da banca examinadora

O professor Pablo Jamilk ressalta que é essencial entender como a banca costuma cobrar o conteúdo.

“Estamos diante da banca Cebraspe, o perfil da banca é muito repetitivo no conteúdo de Língua Portuguesa: questões de crase, concordância, pontuação, inferência e compreensão estão garantidas. É muito importante resolver questões anteriores da banca, a fim de se ambientar àquilo que virá na sua prova”, afirma o professor.

2) Não ignorar a Correspondência Oficial

O professor José Maria afirma que a prova, provavelmente, será composta por 24 questões. E relembra que no edital de 2021, das 24 questões, 6 foram sobre Redação Oficial.

O professor Pablo Jamilk reforça que pelo menos 5 questões serão sobre o tema:

“Usualmente, para uma prova de 20 a 25 questões, temos 5 questões apenas sobre o Manual de Redação da Presidência da República. O candidato deve ler o MRPR da primeira página até o item relativo ao Correio Eletrônico. São questões técnicas, você não pode errar, porque basta memorizar o que está no Manual”.

3) Aprender a cortar o caminho na resolução de questões

O professor José Maria ressalta que, para se preparar para a prova é de extrema importância resolver questões:

“Temos um pouco mais de 60 dias para a prova, então para estudar o aluno precisa resolver questões de prova, pegar todas as questões de provas recentes do Cebraspe e resolver é muito importante”, conlclui José Maria.

Seguindo na mesma linha, o professor Pablo Jamilk destaca que aprender “a cortar o caminho” na resolução das questões ajuda bastante:

“Depois que o candidato se acostuma com as questões, ele aprende a cortar o caminho na resolução. Por exemplo: quando a questão fala sobre a função sintática da palavra “que”, já sabemos que estamos diante de uma oração adjetiva e que – uma das possibilidades – é a identificação da função de sujeito ou de objeto direto. Isso só se consegue com curso direcionado ao comentário das questões da prova”, afirma o professor.

4) Não ignorar a diferença entre compreensão e interpretação do texto

O professor José Maria informa que compreensão e interpretação do texto são tópicos reincidentes na banca Cebraspe, assim como tipos textuais.

Para o professor Pablo Jamilk, é importante saber diferenciar questões de compreensão e interpretação do texto:

“A questão que exige compreensão do texto costuma apresentar enunciados com “segundo o autor”, “de acordo com o texto” etc. A questão que exige interpretação costuma apresentar enunciados com “infere-se do texto”, “conclui-se do texto” ou “depreende-se do texto”. Por que essa diferença é importante? Por que a questão de compreensão está fisicamente no texto (às vezes, apenas com uma inversão de frase); já a questão de interpretação de texto, parte do texto, mas exige o processamento da informação, isto é, é preciso saber se é possível afirmar o que se diz com base na leitura do texto”, informou Jamilk.

5) Ter conhecimento muito claro sobre os itens gramaticais da prova

Por fim, questões de gramática também são destacadas pelos professores.

“A banca Cebraspe não é apenas interpretativa. Ela cobra muitos itens próprios da gramática, a exemplo de função sintática dos elementos em uma sentença, emprego dos pronomes, tempos e modos verbais ou mesmo colocação pronominal”, informou o professor Pablo Jamilk.

Panorama do concurso PF

Organizado pelo Cebraspe, o concurso PF oferta 1.000 vagas para as carreiras de Agente, Perito Criminal, Escrivão, Papiloscopista e Delegado. O salário inicial é de até R$ 26,8 mil.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Agente de Polícia Federal: 630 vagas;

Escrivão de Polícia Federal: 160 vagas;

Delegado de Polícia Federal: 120 vagas;

Papiloscopista Policial Federal: 21 vagas;

Perito Criminal Federal Área 1: Contábil Financeira: 16 vagas; Área 2: Engenharia Elétrica/Eletrônica: 1 vaga; Área 3: Informática Forense: 24 vagas; Área 5: Geologia Forense: 5 vagas; Área 7: Engenharia Civil: 2 vagas; Área 11: Engenharia Cartográfica: 1 vaga; Área 12: Medicina Legal: 1 vaga; Área 16: Física Forense: 1 vaga; Área 17: Engenharia de Minas: 1 vaga; Área 19: Genética Forense: 1 vaga; Área 20: Engenharia Ambiental: 1 vaga; Área 21: Antropologia Forense: 1 vaga; Área 22: Meio Ambiente: 14 vagas.



Os interessados poderão se inscrever pelo site da banca no período entre 26 de maio e 13 de junho de 2025. Para homologar a candidatura, é necessário efetuar o pagamento das seguintes taxas:

Delegado e Perito Criminal Federal: R$ 250,00

Escrivão, Agente e Papiloscopista: R$ 180,00

Já as provas, serão aplicadas em todas as capitais, no dia 27 de julho.

