Concurso TCU tem edital publicado para nível médio; R$15.128

Do total de oportunidades, 40 são para contratação imediata e 20 para a formação de cadastro reserva. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência e pessoas pretas e pardas.

Para se candidatar ao cargo de técnico federal de controle externo é preciso ter concluído o ensino médio em uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

A remuneração inicial é de R$15.128,26, sendo R$5.697,83 de vencimento básico, R$6.569,63 de gratificação de desempenho e R$2.791,95 de gratificação de controle externo.

A jornada de trabalho será de 40 horas e o regime de contratação será o estatutário, que garante a estabilidade ao servidor.

Comece sua preparação para o concurso de técnico do TCU com videoaulas, apostilas digitais, questões e muito mais. Acesse aqui!

Os técnicos do TCU são responsáveis por desempenhar atividades administrativas e logísticas de apoio, de nível intermediário, relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do Tribunal de Contas da União.

Resumo concurso TCU

Cargo: técnico federal de controle externo

Requisitos: nível médio completo

Remuneração inicial: R$15.128,26

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Banca organizadora: Cebraspe

Inscrições: 30 de maio a 17 de junho de 2025

Taxa de inscrição: R$70

Provas objetivas e discursiva: 3 de agosto, em Brasília

Inscrições do concurso TCU ficarão abertas até junho

As inscrições do concurso serão aceitas de 30 de maio a 17 de junho, pelo site do Cebraspe, organizador.

O primeiro passo será o preenchimento do formulário com todos os dados solicitados. Em seguida, o candidato deverá pagar a taxa de inscrição de R$70. O pagamento poderá ser efetuado até 20 de junho.

Somente membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico), e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa.

Os pedidos de isenção poderão ser feitos de 30 de maio a 3 de junho, pelo site do Cebraspe, mediante envio da documentação comprobatória das condições.

Concurso TCU terá provas em agosto; veja estrutura

O concurso TCU será composto por duas etapas:

Provas objetiva e discursiva: aplicadas em Brasília DF, com caráter eliminatório e classificatório. As provas objetivas seguirão o método “certo/errado” do Cebraspe. Já a discursiva avaliará a capacidade de expressão escrita e o domínio do conteúdo programático. Curso de formação: os aprovados na primeira etapa serão convocados para o curso de formação, com duração mínima de 60 horas, realizado pelo Instituto Serzedello Corrêa (ISC), em Brasília. A participação será obrigatória e de caráter eliminatório.

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 3 de agosto, em Brasília.

A parte objetiva será aplicada pela manhã, com duração de três horas e 30 minutos. Já a discursiva ocorrerá no turno da tarde, com duração de duas horas e 30 minutos.

Veja os detalhes de cada uma a seguir.

Prova objetiva

A prova objetiva será composta por 120 itens no estilo “certo/errado”, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 Específicos. Veja as disciplinas que serão cobradas:

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa;

Noções de Língua Inglesa;

Direito Constitucional;

Tecnologia da Informação; e

Legislação.

Conhecimentos Específicos:

Noções de Administração;

Direito Administrativo;

Gestão de Contratos;

Execução Orçamentária e Financeira; e

Controle Externo.

A prova valerá 120 pontos, sendo aprovado o candidato que obtiver:

nota igual ou superior a dez pontos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos;

nota igual ou superior a 21 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos;

nota igual ou superior a 36 pontos no conjunto das provas objetivas.

Prova discursiva

A prova discursiva, por sua vez, terá 30 pontos no total e será composta por duas partes:

Parte 1 : duas questões discursivas, sendo uma de Conhecimentos Básicos e outra de Conhecimentos Específicos, com limite de até 10 linhas cada e valendo cinco pontos, totalizando dez;

: duas questões discursivas, sendo uma de Conhecimentos Básicos e outra de Conhecimentos Específicos, com limite de até 10 linhas cada e valendo cinco pontos, totalizando dez; Parte 2: uma peça de natureza técnica, com até 30 linhas, no valor de 20 pontos.

Os 290 candidatos mais bem classificados, nas provas objetivas, terão as provas discursivas corrigidas. A ordem será a seguinte:

ampla concorrência : 130 correções;

: 130 correções; pessoas pretas e pardas : 131 correções; e

: 131 correções; e pessoas com deficiência: 29 correções.

O prazo de validade do concurso será de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

TCU também terá concurso para auditores

O TCU também prepara concurso para o cargo de auditor federal de controle externo, de nível superior, contemplando diversas especializações. Nesse caso, o edital deve ser publicado nos próximos dias.

A oferta será de 40 vagas, sendo 20 para contratação imediata e 20 para cadastro de reserva.

A remuneração inicial será de R$26.090,16, incluindo R$7.912,43 de vencimento básico, R$10.107,06 de gratificação de desempenho e R$8.070,67 de gratificação de controle externo.

O Cebraspe também será o organizador, ficando responsável por aplicar as provas objetiva e discursiva em Brasília DF.