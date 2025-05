Confinada no Power Couple, Gretchen processa Jenny Miranda por ofensas

Gretchen tem sido motivo para muitos comentários por conta de sua participação atual no Power Couple. A coluna Fábia Oliveira soube que, apesar do confinamento, a vida judicial da artista segue bastante ativa, inclusive com o ajuizamento de novas ações.

No dia 6 de maio, a Rainha do Rebolado decidiu mover uma ação contra a ex-filha, Jenny Miranda. A ação surgiu apenas uma semana após o início do Power Couple. No processo, a ex-Fazenda é acusada de difamar e injuriar a famosa em mídia aberta e através de suas redes sociais.

Em uma postagem com o rosto de Gretchen, Jenny afirmou que a cantora calunia e desmerece pessoas, acusando-a de ser um personagem para o público. Em outro comentário, Jenny disse que Gretchen não tem caráter e que age como se o mundo orbitasse em seu redor.