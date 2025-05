Confira horário da apresentação de Ancelotti e pré-lista de convocação

A Seleção Brasileira está em contagem regressiva para a apresentação do novo treinador, Carlo Ancelotti. O evento, realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), acontecerá no Rio de Janeiro, às 15h desta segunda-feira (26/5).

Além da recepção formal, o italiano já fará a primeira convocação dos jogadores para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

O italiano pisou pela primeira vez no Brasil desde que foi anunciado como novo técnico da Amarelinha na noite desse domingo (25/5). Ancelotti se encontrou com o recém-eleito presidente da CBF, Samir Xaud, na chegada do hotel onde o treinador ficaráhospedado.

Há muitas espectativas em torno do evento que vai oficilizar o novo técnico da Seleção Brasileira, mas a principal é a convocação do time que vai representar o Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Para os confrontos contra Equador e Paraguai, Ancelotti anunciou que já há uma lista formada para a pré-convocação, com 50 nomes, mas quis manter a relação completa em sigilo, revelando somente 21 nomes.

Veja a lista dos pré-convocados:

Alan Patrick (Internacional)

Alexsandro (Lille)

Alex Sandro (Flamengo)

Alex Telles (Botafogo)

Antony (Real Betis)

Andrey Santos (Strasbourg)

Caio Henrique (Monaco)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Flamengo)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gerson (Flamengo)

Hugo Souza (Corinthians)

Igor Jesus (Botafogo)

João Pedro (Brighton)

Léo Ortiz (Flamengo)

Neymar (Santos)

Oscar (São Paulo)

Pedro (Flamengo)

Richarlison (Tottenham)

Wesley (Flamengo).