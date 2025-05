Confira os classificados às oitavas de final e data do sorteio da Conmebol Libertadores

A Conmebol divulgou os potes para o sorteio das oitavas de final da Libertadores na noite desta quinta-feira (29/5). Os 16 clubes classificadas será definido no dia 2 de junho, em Luque, no Paraguai, às 12h (horário de Brasília).

Após o fim da sexta rodada da fase de grupos, os potes ficaram definidos, como informou a Conmebol. Qualquer time de um pote pode enfrentar qualquer equipe do outro. Os clubes de melhor campanha no pote 1 decidem o segundo jogo em casa.

No primeiro pode, teremos três brasileiros: Palmeiras com 100% de aproveitamento, São Paulo e Internacional. Já no pote dois: Botafogo, Flamengo, Fortaleza, que classificaram como segundo colocados.

Além dos seis brasileiros, são quatro argentinos, dois paraguaios, um colombiano, um uruguaio, um peruano e um equatoriano.

Confira os potes da Libertadores

Pote 1

Palmeiras

São Paulo

River Plate

Estudiantes

Vélez Sarsfield

Internacional

LDU

Racing

Pote 2