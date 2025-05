Confusão entre estudantes de escola pública termina em briga; veja vídeo

Uma briga entre duas estudantes foi registrada na tarde desta sexta-feira, (23) nas proximidades do Instituto Santa Juliana, localizado na Avenida Brasil, em Sena Madureira. A confusão foi filmada por outros alunos e as imagens rapidamente circularam pelas redes sociais.

No vídeo, é possível ver as alunas trocando tapas e se agarrando até caírem no chão, enquanto diversos estudantes apenas assistiam à cena. A briga só foi interrompida após a intervenção de colegas, que conseguiram separar as envolvidas.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria motivado o desentendimento. Também não se sabe se a direção da escola ou os responsáveis pelas alunas foram comunicados ou se alguma medida disciplinar será adotada.