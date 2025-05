Confusão entre Fábio de Melo e gerente demitido tem novo capítulo

A confusão entre o Padre Fábio de Melo e o gerente que acabou demitido em Joinville após reclamação ganhou um novo capítulo. O sindicato que defende a categoria dos trabalhadores em turismo, bares e restaurantes publicou uma nota de repúdio contra o episódio e informou que está apoiando o trabalhador a buscar reparos pelos danos causados a ele. O homem foi demitido após o padre publicar um vídeo reclamando do atendimento na cafeteria onde ele trabalhava.

O padre Fábio de Melo usou uma rede social para afirmar que teria sido mal atendido pelos funcionários da cafetaria Havana, em Joinville, que o gerente teria sido arrogante com ele. Segundo o relato do padre, o valor da compra foi superior ao preço da prateleira. Após repercussão do caso nas redes sociais, a empresa afirmou, por meio de nota, que o funcionário havia sido demitido na segunda-feira (12). O caso ocorreu dois dias antes.

