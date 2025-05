Conheça cursos para quem quer atuar no setor da comunicação

A comunicação está cada vez mais presente em todas as áreas de atuação. Ela ocupa um papel importante na troca de informações, ideias e experiências, além de facilitar o contato com o cliente. Os cursos técnicos e profissionalizantes são essenciais na aproximação do profissional às demandas do mercado.

O marketing é um dos mercados em alta, principalmente com o crescimento da era digital, que impulsiona cada vez mais empresas e pessoas a se adaptarem ao ambiente tecnológico.

Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgados em janeiro pelo IBGE, o mercado de comunicação acumulou 6,4% de crescimento ao longo do ano passado. Esse crescimento mostra que é uma boa oportunidade de emprego para quem quer apostar na carreira.

O curso de técnico em marketing, de 800 horas, prepara o profissional para planejar, desenvolver e aplicar as principais atividades de marketing nas empresas, elaborar e monitorar campanhas em mídias e promover e acompanhar ações com clientes, seguindo a identidade de cada um.

Veja algumas formações extras do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para compor o currículo e somar habilidades no setor:

Ferramentas de marketing digital

Prepara o vendedor para utilizar ténicas e ferramentas do digital, a fim de atrair e fidelizar clientes e gerar vendas por meio de divulgação e comercialização de produtos.

Marketing social

Aperfeiçoa o profissional para aplicar estratégias e ferramentas dentro de um modelo sustentável de consumo, com foco na tranformação social.

Como construir um plano de marketing para o seu negócio

Ajuda profissionais empreendedores que desejam desenvolver ou ampliar seu próprio negócio para identificar e planejar as etapas e ferramentas para implementar e avaliar plano marketing.