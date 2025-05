Conheça o Espérance, adversário do Flamengo no Mundial de Clubes

Classificado para o grupo D do Mundial de Clubes da Fifa, o Espérance será um dos adversários do Flamengo na disputa pelo título. A equipe da Tunísia chega para a competição pouco tempo depois de conquistar, pelo segundo ano consecutivo, o Campeonato Tunisiano, o 34º da história do time.

Além do campeonato local, a equipe ainda tem a chance de levantar mais um troféu antes de desembarcar na disputa pelo topo do mundo.

Ben Hamida é uma das esperanças da equipe na competição

Youcef Belaïli foi uma das principais contratações da equipe para a temporada

No domingo (1º/6), o time ainda disputará a taça da Copa da Tunísia, contra o Stade Tunisien, e pode ser campeão de um título doméstico pela terceira vez na temporada, já que também faturou a Supercopa da Tunísia.

Apesar de um início abaixo do esperado, a reação da equipe após a contratação do técnico Laurențiu Reghecampf foi decisiva para o sucesso interno. A eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões da África, para o Mamelodi Sundowns, foi o pior resultado da equipe nessa jornada.

O último título continental do Espérance foi conquistado na temporada 2018/19. Mesmo assim, a equipe espera dificultar a vida dos favoritos do grupo: Flamengo e Chelsea, além do vencedor do duelo entre LAFC e América do México.

A estreia do Espérance será contra o Rubro-Negro, no dia 16 de junho, às 22h (horário de Brasília).