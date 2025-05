Conheça os brasileiros classificados para as oitavas da Libertadores

A fase de grupos da Libertadores chegou ao fim, após a rodada desta quinta-feira (29/5). Entre os 16 classificados para as oitavas de final da Libertadores, seis times são brasileiros.

As equipes do Brasil que avançam para a próxima fase são: Botafogo, São Paulo, Internacional, Fortaleza, Flamengo e Palmeiras. A Libertadores só tem vencedores brasileiros desde 2019. Ao todo, são seis anos consecutivos com um time do Brasil como campeão do maior torneio continental de equipes da América do Sul.

Confira os classificados e seus respectivos grupos:

Grupo A: Estudiantes e Botafogo

Grupo C: LDU e Flamengo

Grupo D: São Paulo e Libertad

Grupo E: Racing e Fortaleza

Grupo F: Internacional e Atlético Nacional

Grupo G: Palmeiras e Cerro Porteño

Os 16 times classificados para as oitavas de final serão divididos em dois potes. Os primeiros colocados de cada grupo enfrentam os segundos colocados, sem restrições de país, e têm a vantagem de decidir a classificação em casa.