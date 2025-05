Conheça Samir Xaud, candidato único à presidência da CBF

Candidato único à presidência da CBF, Samir Xaud será eleito o novo presidente da entidade neste domingo (25/5). A eleição acontece a partir das 10h30, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, na Barra da Tijuca.

Xaud tem 41 anos e é o atual presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol (FRF). Ele assumiria o cargo apenas em 2027.

Seu pai, Zeca Xaud, completa 40 anos à frente da FRF em 2026, quando deixaria a cadeira vaga para que Samir assumisse o posto em 2027. No entanto, ele terá que renunciar à presidência federação, pois não pode acumular os dois cargos.

Carreira

Nascido em Boa Vista, capital de Roraima, Xaud é médico, com especialização em infectologia e medicina esportiva. Ele atua como empresário no esporte, e é dono de um centro de treinamento voltado ao fitness e bem-estar.

O candidato à presidência da CBF também tem formação em Gestão de Futebol pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Além disso, Xaud também já foi diretor-geral do Hospital Geral de Roraima.

Samir Xaud, 41 anos

Samir registrou chapa no último domingo (18/5) para concorrer à presidência da CBF

Samir Xaud, 41 anos

Samir Xaud também é médico

Samir Xaud, 41 anos

Xaud é dono de um centro especializado em saúde, fitness e bem-estar

Eleição

Além da escolha do novo presidente, também serão eleitos oito vice-presidentes, três membros efetivos e três membros suplentes do Conselho Fiscal no pleito deste domingo. O período de mandato do quadriênio é de 2025 a 2029.

A candidatura de Samir Xaud contou com o apoio de 25 federações, além de 10 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Entre as federações nacionais, apenas São Paulo e Mato Grosso não apoiaram a chapa de Samir Xaud. Já entre os clubes, Amazonas, Botafogo, CRB, Criciúma, Grêmio, Palmeiras, Paysandu, Remo, Vasco e Volta Redonda declararam apoio ao médico infectologista.

Quem compõe a chapa