Conheça Sandra Delgado, roteirista e parceira de Wagner Moura há 20 anos

Protagonizado por Wagner Moura, “O Agente Secreto” fez a sua grande estreia no Festival de Cannes, com direito à 13 minutos de aplausos para o novo filme de Kleber Mendonça Filho. Mas outro destaque do festival foi Sandra Delgado, esposa do ator, que o acompanhou pelo evento.

Jornalista, fotógrafa, roteirista e documentarista, Sandra conheceu o ator na Universidade Federal da Bahia, onde ambos estudaram Comunicação Social, mas só começaram a namorar após ambos se formarem. Ao longo dos anos, Sandra se especializou em fotografia e também em outras áreas cinematográficas, como roteiro e documentário. Entre 2008 e 2010, ela trabalhou como fotógrafa na série “Terceiro Sinal”, exibida pelo GNT, que apresenta grandes nomes da direção teatral brasileira como Aderbal Freire-Filho, José Celso Martinez Corrêa, Amir Haddad e Domingos Oliveira. Em 2018, seu projeto “Objetos da Memória” abriu o Festival Internacional de Fotografia do Rio de Janeiro. Ela também foi uma das roteiristas de “Maria e o Cangaço”, minissérie brasileira do Disney+, que conta a história de Maria Bonita e sua jornada para se tornar a icônica cangaceira brasileira. Juntos desde 2001, Wagner e Sandra são pais três meninos: Bem, 18, Salvador, 14, e José, 12. Em “O Agente Secreto”, Wagner Moura vive Marcelo, um especialista em tecnologia, que foge de um passado misterioso e decide voltar ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. Veja as primeiras reações ao filme. O título brasileiro compete pela Palma de Ouro. A cerimônia de entrega de prêmios está marcada para sábado (24).