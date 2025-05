Contratura capsular: Entenda complicação no silicone que afetou Xuxa e Romana Novais

Recentemente, a esposa do DJ Alok, Romana Novais, de 34 anos, revelou ter enfrentado uma complicação com o silicone, conhecida como contratura capsular, que causou dor e “ondulações” no peito, levando à troca da prótese. O portal LeoDias conversou com um médico especialista em cirurgia plástica, que explicou as causas da condição.

Dr. Fernando Lâmina, cirurgião plástico e Membro da SBCP, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, explicou o que é a condição: “A contratura capsular é uma das complicações mais conhecidas após a colocação de próteses de silicone. Trata-se de uma reação do organismo, que forma uma cápsula fibrosa ao redor da prótese e, em alguns casos, essa cápsula se contrai, causando dor, endurecimento e até deformidades visíveis, como as ondulações que a Romana relatou”, explicou.

O médico especialista em cirurgia plástica ainda alertou: “Quando isso acontece, especialmente em graus mais avançados, a cirurgia para troca ou remoção da prótese pode ser necessária — como foi o caso dela. O mais importante é lembrar que o corpo dá sinais e que procurar ajuda especializada ao primeiro sinal de incômodo é essencial. Também reforço a importância do acompanhamento no pós-operatório e da escolha de um cirurgião experiente”.

Além de Romana, Xuxa Meneghel e a cantora Valesca Popozuda também sofreram com a condição. A apresentadora trocou a prótese mamária em 2017 e, de acordo com o titular deste portal, precisou voltar às pressas para o hospital por conta do “encapsulamento” do silicone. Já em 2016, a funkeira passou pela mesma situação e precisou realizar uma cirurgia de emergência.