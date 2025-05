Convocado por Ancelotti para a seleção, Hugo Souza vai às lágrimas com a namorada

Na tarde da última segunda-feira (26/5), Carlo Ancelotti, o novo técnico da Seleção Brasileira, fez a sua primeira convocação, e o goleiro Hugo Souza esteve entre eles. O atleta do Corinthians ficou bastante emocionado com o momento, e Rauany Barcellos, sua namorada, mostrou a cena em suas redes sociais.

A influenciadora postou um trecho de uma chamada de vídeo nos stories do seu Instagram, em que o craque aparece caindo no choro. Percebendo o impacto daquele momento para o amado, a mulher também não aguentou e começou a chorar ao celebrar com o rapaz.

“Que saudade! Eu queria atravessar a tela desse celular. Que você continue sendo um profissional exemplar. Tudo isso é fruto do excelente ser humano que você se cobra todos os dias para ser. Nós te amamos demais! Eu e uma fiel torcida inteira. Já é seu”, disse Rauany.

“Esse ‘veinho’ quase me infartou hoje!”, acrescentou a jovem ao mostrar que estava com o rosto inchado de tanto chorar. O relacionamento de Hugo Souza com Rauany foi assumido em março deste ano, assim que o Corinthians levou o título do Campeonato Paulista.