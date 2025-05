COOPSUL recebe novos equipamentos e amplia capacidade de coleta seletiva em Cruzeiro do Sul

A Cooperativa de Materiais Recicláveis de Cruzeiro do Sul (COOPSUL) recebeu, nesta sexta-feira, um importante reforço para suas atividades com a entrega de novos equipamentos, resultado de uma emenda parlamentar do senador Alan Rick. A entrega foi viabilizada por meio de uma parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e contou com a presença de representantes da gestão municipal, como o chefe da Casa Civil, Ney Mazaro, além de Jairo Cassiano, que representou o senador Alan Rick no evento.

O presidente da COOPSUL, Eutimar de Souza Sombra, destacou a importância da entrega para fortalecer a atuação da cooperativa na coleta seletiva do município. “Anteriormente, a coleta era feita com carrocinhas empurradas pelos próprios cooperados. Hoje, com essa parceria, recebemos equipamentos fundamentais para dar mais eficiência e dignidade ao nosso trabalho. É uma conquista muito significativa”, afirmou Eutimar.

Entre os equipamentos entregues estão dois triciclos para coleta rápida e com menor impacto ambiental, uma empilhadeira que reduz drasticamente o tempo e o esforço no carregamento de carretas, uma betoneira voltada à produção de tijolos ecológicos, uma balança com capacidade para até mil quilos, uma roçadeira, uma caixa de ferramentas e, em breve, um triturador de vidro, item essencial para o reaproveitamento ou envio seguro de um dos resíduos mais comuns na cidade.

Representando o senador Alan Rick, Jairo Cassiano destacou o compromisso do parlamentar com o avanço da política de resíduos sólidos no Acre.

“Com certeza, o senador lidera esse segmento, essa discussão em nível de Brasil. Ele liderou esse debate em Brasília, ontem inclusive foi homenageado. Ele tem criado todos os mecanismos para legalizar o aterro sanitário nos 22 municípios. O Acre hoje tem um índice muito ruim nessa questão do saneamento. Apenas 13% dos esgotos são legalizados. A água potável também precisa de investimentos. Então tem que haver um esforço conjunto do governo do Estado, dos parlamentares e dos prefeitos. E hoje nós estamos aqui fazendo essa entrega em nome do senador, para reiterar o nosso compromisso com essa causa. A COOPSUL faz um trabalho muito importante, que ajuda a diminuir esses índices e melhora a vida da população”, afirmou.A cooperativa já atua em parceria com empresas e grandes geradores de resíduos no município e envia materiais recicláveis para outros estados, como Mato Grosso, São Paulo e o Distrito Federal. Desde o início da operação, já retirou cerca de 2 mil toneladas de resíduos de Cruzeiro do Sul, com destaque para mais de 50 mil pneus destinados corretamente à reciclagem.

“O nosso trabalho é impedir que o resíduo se transforme em lixo. Isso significa menos impacto ambiental, menos problemas de saúde pública e mais inclusão social. Muitas das pessoas que hoje trabalham na COOPSUL foram retiradas do lixão e agora têm dignidade, renda e um novo propósito”, reforçou Eutimar.

O chefe da Casa Civil, Ney Mazaro, também destacou a importância da parceria. “O prefeito Zequinha Lima tem dado total apoio à causa ambiental. Nós formalizamos o convênio com a COOPSUL, buscamos essa emenda junto ao senador Alan Rick, e hoje entregamos os equipamentos que vão melhorar a coleta seletiva no município. Essa parceria entre poder público e cooperativa é fundamental para construirmos uma cidade mais limpa, saudável e com mais qualidade de vida”, concluiu.

A expectativa é que, com a chegada dos novos equipamentos, a cooperativa amplie sua capacidade de atuação, contribuindo para a redução do volume de resíduos enviados ao lixão e promovendo avanços ambientais, sociais e econômicos para o município de Cruzeiro do Sul.