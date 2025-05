Corinthians: saiba tudo sobre votação de impeachment de Augusto Melo

O Conselho Deliberativo do Corinthians vota, nesta segunda-feira (26/5), o pedido de impeachment contra o presidente do clube, Augusto Melo. Esta será a segunda tentativa de finalizar o impasse com relação à situação de Melo no comando do clube.

Augusto Melo é alvo de processo de impeachment por caso Vai de Bet.

Impeachment de Augusto Melo será votado nesta segunda-feira (26/5)

Principal organizada do Corinthians pediu afastamento do dirigente.

No dia 20 de janeiro, a reunião acabou suspensa após o rito de admissibilidade passar por 126 votos a favor e 114 contra a votação.

Com a retomada marcada, a palavra estará com o presidente da Comissão de Ética do Corinthians. Depois, será a vez da defesa de Augusto Melo, que terá direito a 30 minutos de explanação. Por fim, os conselheiros votarão se o atual presidente permanecerá no cargo ou se sofrerá impeachment.

O dirigente responde a quatro pedidos de impeachment diferentes. O primeiro está relacionado ao patrocínio com a casa de apostas Vai de Bet. A suspeita de um laranja envolvido na negociação fez com que a marca rompesse com o clube em junho do ano passado. Este será o pedido avaliado no dia 26.

Os adiamentos no processo de impeachment de Augusto Melo

O processo de Impeachment de Augusto Melo deveria ter sido votado em 2 de dezembro de 2024. No entanto, o presidente do Corinthians conseguiu uma liminar para adiar a decisão.

Uma nova votação foi marcada para o dia 20 de janeiro.

Devido a divergências, foi realizada uma votação do rito de admissibilidade, para decidir se o impeachment seria votado na noite do dia 20.

O placar ficou em 126 votos a favor e 114 contra a votação.

O pleito foi novamente suspenso, em acordo do Conselho Deliberativo, a Comissão de Ética e a defesa de Augusto.

Indiciamento no caso Vai de Bet

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi indiciado na quinta-feira (22/5) pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. A situação decorre do caso envolvendo a contratação do patrocínio da Vai de Bet.

Além de Augusto, outros dois ex-dirigentes também foram indiciados: Marcelo Mariano e Sérgio Moura. Alex Cassundé, responsável por intermediar a negociação entre clube e empresa, também está na lista.

Organizada pede afastamento de Augusto Melo

O dirigente sofreu um duro golpe na sexta-feira (23/5). Principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel pediu o afastamento de Augusto Melo do cargo de presidente do clube paulista após o indiciamento pela Polícia Civil no caso Vai de Bet.

Em nota, a organizada afirma que o pedido seria para “preservar a imagem do Corinthians, que deve estar acima de qualquer interesse pessoal”.