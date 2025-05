Corinthians: veja primeiro discurso de Osmar Stábile à frente do clube

Osmar Stábile, discursou pela primeira vez, nesta terça-feira (27/5), como presidente interino do Corinthians após o afastamento de Augusto Melo da presidência do clube. Melo teve o impeachment aprovado pelo Conselho Deliberativo, nessa segunda-feira (26/5).

Em entrevista coletiva, Osmar Stábile apontou os problemas quanto à questão financeira que o time passa e se posicionou sobre os escândalos relacionados às categorias de base da equipe.

Quando perguntado sobre finanças, o gestor alega não ter dinheiro no caixa da equipe: “Primeiro a gente começa pela questão financeira, o jurídico e a administração. Terra arrasada é porque temos que pagar alguma coisa e não tem dinheiro. Onde está o dinheiro? Não tem. Temos que correr atrás para conseguir”, disse.

“Temos que mudar essa situação, não temos uma varinha de condão para mudar de imediato. Precisamos de trabalho e dedicação para resolver esses problemas. Temos período curto e com arrojo vamos resolver os problemas. Não será de imediato”, completou.

Um dos maiores escândalos da antiga gestão era quanto a contratação e aliciamento de atletas da base. A denúncia apontava que vários jogadores eram promovidos para o profissional da equipe, com salários altos e sem aproveitamento no time principal.

Sobre isso, o interino comentou que fará uma análise crítica sobre quem ainda se mantem no clube: ” Se for benéfico que os jogadores estão lá, que vão resolver, trazer resultado…temos que fazer uma análise crítica. Não tenho hoje as informações necessárias ainda. Vamos tomar ações imediatas para que possamos ver se podem dar resultado. Vamos caso a caso”, disse.

Osmar Stábile assume o clube interinamente até que os sócios do Corinthians votem pelo impeachment de Augusto Melo.