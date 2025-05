Corinthians x Novorizontino: onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Corinthians e Novorizontino duelam, nesta quarta-feira (21/5), às 21h30, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O confronto será disputado na Neo Química Arena.

Na partida de ida, o Corinthians venceu, fora de casa, por 1 x 0. Héctor Hernández fez o gol do Timão no jogo. Desta forma, o time de Dorival Júnior precisa apenas de um empate simples para confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Léo Mana (Félix Torres), André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele (José Martínez), Carrillo, Maycon e Igor Coronado; Memphis (Talles Magno) e Yuri Alberto.

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick e Patrick Brey; Jean Irmer, Willian Farias, Luís Oyama e Matheus Frizzo; Nathan Fogaça e Pablo Dyego.

Onde assistir:

A partida entre Corinthians x Novorizontino, pela terceira fase da Copa do Brasil, terá transmissão na TV fechada (Sportv) e pay-per-view (Premiere).