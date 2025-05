Corpo de Jairo Carioca chegará ao Acre na noite de quarta-feira; velório será na igreja Alto Santo

A ex-esposa do jornalista Jairo Carioca, Geane Morais, confirmou que embarca nesta terça-feira (20) para o Rio de Janeiro, com apoio do governo do Estado, onde fará o reconhecimento e a liberação do corpo do comunicador acreano, encontrado morto na tarde de segunda-feira (19), em um hotel da capital fluminense.

Jairo participava de uma agenda oficial da Secretaria de Indústria, Tecnologia e Inovação quando foi localizado sem vida. As circunstâncias da morte ainda não foram detalhadas pelas autoridades.

Segundo Geane, a previsão é que o corpo chegue a Rio Branco na noite de quarta-feira (21). O velório ocorrerá na igreja do Alto Santo, no bairro Irineu Serra, local onde o jornalista nasceu e foi criado.

Jairo Carioca completaria 53 anos no próximo domingo (25). Com uma carreira sólida no jornalismo acreano, ele também se destacou como autor: em 2024, lançou o livro Vovô Irineu, obra que resgata a trajetória do fundador da Doutrina do Daime, Mestre Irineu, e a base espiritual de sua missão no Acre. As informações são do site ac24horas.