Corpo encontrado amarrado às margens do Rio Acre é identificado pela polícia

Adenilson Barbosa Magalhães, de 38 anos, foi encontrado morto e com o corpo amarrado às margens do Rio Acre, na manhã desta quarta-feira (28), na Rua Pôr do Sol, no bairro Quinze, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o corpo foi localizado por moradores do bairro Quinze que caminhavam às margens do rio. Ao avistarem o homem caído, aproximaram-se e constataram que ele estava sem vida e com o corpo amarrado. Imediatamente, acionaram o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

A Polícia Militar esteve no local, confirmou a veracidade da denúncia, isolou a área e acionou a perícia criminal e os agentes de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os procedimentos de praxe, o corpo foi recolhido e encaminhado à sede do IML, onde passará por exames cadavéricos.

Ainda segundo informações da Polícia, Adenilson é morador do Bairro Praia do Amapá e foi morto possivelmente por membros de organização criminosa.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).