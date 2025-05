Correios registram prejuízo de R$ 1,7 bilhão no 1º trimestre de 2025

Os Correios divulgaram, nesta sexta-feira (30/5), as demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2025. Os dados revelam um prejuízo de R$ 1,7 bilhão. Desde que os dados começaram a ser divulgados, em 2017, este foi o pior começo de ano da empresa.

O prejuízo registrado é 115% maior do que o registrado no mesmo período de 2024, com um déficit de R$ 801 milhões. De acordo com as demonstrações, este é o 11º trimestre seguido de prejuízo dos Correios. Sendo que nove deles foram sob a gestão do atual presidente, Fabiano Silva.

Apesar do resultado bastante negativo, a empresa não justificou as causas e os impactos que o prejuízo auferido nos três primeiros meses do ano tiveram nas operações. Em nota, afirmou que “a continuidade operacional para 2025 está assegurada”.

“A continuidade operacional dos Correios para o ano de 2025 está assegurada por uma série de fatores estratégicos e estruturais que fortalecem a sua posição no mercado e garantem a prestação de serviços essenciais à sociedade”, aponta o relatório.

A situação que mais preocupa a empresa é o fluxo de caixa, visto que em 2024 a situação econômica da empresa se agravou tanto que o presidente trocou a diretora econômico-financeira no começo de 2025.