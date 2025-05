Corrida de rua: veja cuidados para prevenir lesões no joelho

Seja por esporte ou por lazer, as corridas de rua se tornaram uma febre em todo o planeta — no ano passado, foi a modalidade mais vezes registrada no Strava, plataforma de monitoramento de exercícios físicos. A prática, embora saudável, requer alguns cuidados, que vão desde o aquecimento à escolha de um tênis apropriado.

“A corrida é uma atividade extremamente benéfica para a saúde, mas, quando realizada sem os devidos cuidados, pode se tornar fonte de lesões, principalmente nos joelhos, em que se concentra o impacto”, explica o ortopedista Marcelo Midlej Reis, especialista em cirurgia no joelho. “O ideal é que o corredor invista tempo em um bom aquecimento e, principalmente, em um programa de fortalecimento muscular que ajude a proteger as articulações”, complementa.

