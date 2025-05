Criador de conteúdo acreano acha bezerro perdido e adota “Ele jura que sou a mãe dele”

O criador de conteúdo acreano Thawan Marttins divertiu os seguidores neste domingo (25) ao compartilhar uma situação pra lá de inusitada: ele encontrou um bezerro perdido e, segundo ele, o bichinho agora acredita que ele é a mãe dele.

“Achei um bezerro perdido, agora vou ter que criar, porque ele jurou que eu sou a mãe dele”, contou no vídeo, que rapidamente viralizou.

Thawan já é conhecido por compartilhar, com muito bom humor, momentos da vida no campo e situações do dia a dia. Dessa vez, além de camponês e vaqueiro, acabou “adotando” o novo integrante da fazenda — mesmo que meio à força, segundo ele.

O vídeo soma centenas de visualizações e confirma: no Acre, até os bezerros sabem escolher gente boa (e divertida).

Veja o vídeo: