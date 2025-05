Criador de conteúdo acreano Pablo Charife perde 20 kg e celebra nova fase nas redes sociais

O criador de conteúdo acreano Pablo Charife, conhecido por abordar temas como gastronomia, saúde mental e lifestyle, usou as redes sociais para compartilhar uma transformação pessoal. Ele eliminou 20 kg e fez questão de destacar que a mudança física não alterou sua essência.

“Não fiz show, fiz escolhas. E se eu consegui, você também pode. Cada passo é um recomeço”, escreveu na legenda de uma publicação que recebeu apoio e elogios de amigos e seguidores.

Pablo explicou que sua decisão foi baseada no desejo de viver com mais qualidade, bem-estar e saúde. “Continuo sendo eu, só que mais saudável e com a mesma vontade de viver tudo com intensidade”, afirmou.

Além de influenciador digital, Pablo também é embaixador do Cine Araújo no Acre. Nos conteúdos que produz, ele busca inspirar seus seguidores a cuidarem tanto do corpo quanto da mente. O incentivo à alimentação equilibrada, à prática de atividades físicas e à saúde emocional faz parte da sua rotina nas redes.

Nos comentários da publicação, os elogios se multiplicaram. Seguidores parabenizaram sua disciplina e reconheceram que, apesar dos desafios, ele se manteve firme no propósito de construir um novo estilo de vida.

Veja o vídeo: