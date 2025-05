Criança autista de 5 anos morre após cair em cisterna no quintal de casa

Uma menina de cinco anos morreu na tarde desta sexta-feira (30) após cair em uma cisterna no quintal de sua casa, no município de Ingá, na Paraíba. A criança, identificada como Maria Cecília, tinha diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A mãe da criança a encontrou na cisterna e conseguiu retirá-la do local. Em seguida, pediu socorro, recebendo ajuda dos vizinhos até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e levou a garota a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde o óbito foi confirmado.

Segundo informações da Polícia Civil, um dos irmãos da menina teria aberto a cisterna. O caso está sob investigação, e foram convocadas oitivas para apurar as circunstâncias em que o acidente ocorreu.