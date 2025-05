Criança de 4 anos morre após ser picada por cascavel no interior do RN

Um menino de quatro anos, identificado como Ítalo Alves dos Santos, morreu nessa quinta-feira (22/5) após ter sido picado por uma cobra cascavel na cidade de Equador (RN), a cerca de 280 quilômetros de Natal. O sepultamento da criança ocorreu nesta sexta (23/5).

Ítalo foi picado pelo animal na quarta (21/5), enquanto brincava com uma prima na casa da avó. O garoto tinha Transtorno do Espectro Autista (TEA) e dificuldades de comunicação verbal, o que dificultou a conversa dos familiares sobre o que havia acontecido.

O veneno já havia se espalhado por grande parte do corpo do menino, o que dificultou qualquer tentativa de reversão do quadro

Após a picada da serpente, Ítalo começou a chorar e apontar o pé, que começou a inchar e a ficar roxo. Diante disso, os familiares da criança imaginaram que ele tivesse se machucado em uma queda e, quando questionada, a prima, de 6 anos, disse que não havia percebido o que aconteceu.

Atendimento no hospital

Diante da situação, a criança foi levada ao hospital do município, onde recebeu alta após avaliação médica e foi encaminhada para fazer um exame de raio-x, marcado apenas para o dia seguinte.

Na manhã dessa quinta, no entanto, Ítalo acordou passando mal e o quadro se agravou. Ele foi levado às pressas para um hospital em Santa Luzia (PB), a cerca de 33 quilômetros de Equador.

Lá, os médicos identificaram que Ítalo havia sofrido uma picada de um animal peçonhento – possivelmente, um escorpião ou uma cobra. A essa hora, no entanto, o veneno já havia se espalhado por grande parte do corpo do menino, o que dificultou qualquer tentativa de reversão do quadro.

Descoberta da cobra

Após a confirmação do diagnóstico, os familiares de Ítalo começaram a procurar indícios do animal na residência onde o garoto estava brincando. A cobra cascavel foi encontrada escondida embaixo do sofá.

Ítalo foi rapidamente transferido para o hospital de Patos, na Paraíba, mas, diante da gravidade, ele não resistiu e veio a óbito. O sepultamento da criança foi marcado para esta sexta, em Equador.

Nas redes sociais, a prefeitura de Equador publicou uma nota de pesar lamentando a tragédia:

“Lamentamos profundamente a perda do pequeno Ítalo e nos unimos à dor de seus familiares e amigos neste momento difícil”, disse o comunicado.