Criança de 6 anos é resgatada de carro capotado, mas morre atropelada em seguida

Uma menina de apenas 6 anos faleceu após ser atropelada. Ela foi socorrida por um homem que retirou a menina, que estava com a mãe em um carro que capotou, mas, logo em seguida, acabou atropelada em uma rodovia. Saiba detalhes sobre o caso!

O que aconteceu?

Identificada como Helena Galdino de Amorim Batista, ela foi levada ao Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande, em Cuiabá. O acidente aconteceu no último domingo (18), mas a criança não resistiu e foi a óbito nesta terça-feira (20).

De acordo com informações da Polícia Civil, a mãe Simone Amorim, de 42 anos, que também foi atropelada, está em estado grave. As duas estavam em um carro que capotou. O carro que vinha atrás parou para ajudar, mas, logo em seguida, outro carro passou e atropelou mãe e filha.

Segundo o g1, o motorista que causou o atropelamento não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele também passou pelo teste do bafômetro e foi constatado teor alcoólico de 0,32 MG/L. Pela lei, um teste do bafômetro não pode passar de 0,04mg/L de álcool por litro de ar expelido. O rapaz foi preso e levado para a Central de Flagrantes de Cuiabá.

TRISTEZA!

Após mais de um ano de preparo e acompanhamento médico, a pequena Kiraz, uma das gêmeas siamesas separadas em uma cirurgia inédita no Brasil, faleceu nove dias após o procedimento. O anúncio foi feito com emoção pelo médico Zacharias Calil, que também é deputado federal por Goiás. “É com imenso pesar que comunico a morte da Kiraz”, disse o cirurgião, visivelmente abalado, em vídeo publicado em suas redes sociais. Ele acompanhava as irmãs desde os primeiros meses de vida e liderou a complexa operação.