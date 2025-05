cristiano-ronaldo-avalia-ida-ao-al-hilal-para-disputar-o-mundial-de-clubes,-diz-fonte

O atacante Cristiano Ronaldo busca por novos caminhos para a reta final de sua carreira. Após anunciar nas redes sociais o encerramento de seu ciclo no Al Nassr, o craque português pode defender outra equipe saudita no Mundial de Clubes da FIFA, que será disputado entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

Segundo revelou à agência AFP uma fonte próxima ao Fundo Público de Investimento (PIF) — órgão soberano saudita responsável por investimentos no futebol local —, o destino mais provável para Ronaldo seria o Al Hilal, atual campeão da liga nacional e um dos clubes classificados para a competição.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Cristiano Ronaldo Reprodução Cristiano Ronaldo chorou após perder pênalti (Reprodução) Reprodução Voltar

Próximo

De acordo com a mesma fonte do PIF, existe um interesse de tentar manter Cristiano Ronaldo na Saudi Pro League, ainda que em outro clube. “Há uma negociação difícil em andamento para convencer Ronaldo a ficar e disputar a próxima temporada na Saudi Pro League”, disse à AFP.

Além do Al Hilal, o nome do Al Ahli, campeão asiático, também foi citado como alternativa viável para a participação de Cristiano no Mundial. A transferência para uma das equipes participantes do torneio permitiria ao português disputar novamente uma competição internacional de clubes.

Para viabilizar eventuais movimentações antes do início do Mundial, a FIFA abriu uma janela especial de transferências entre 1º e 10 de junho. A iniciativa é voltada para clubes classificados ao torneio, visando ajustes finais nos elencos. O presidente da entidade, Gianni Infantino, demonstrou entusiasmo com a possível participação de Ronaldo:

“Se algum clube prestar atenção à situação e se interessar pela ideia de contratá-lo… quem sabe? Ainda restam algumas semanas, seria divertido”, comentou.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora naVivaSorte! Acesse: https://go.aff.afiliados.vivasortebet.com/leodias