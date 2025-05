Curso gratuito de dança contemporânea abre inscrições em Rio Branco

Estão abertas as inscrições para “O Corpo Criativo: Oficina de Criação na Dança Contemporânea”, que será realizada no Bloco de Artes Cênicas da Universidade Federal do Acre (UFAC), em Rio Branco. O curso é gratuito, com vagas limitadas e emissão de certificado ao final.

As aulas acontecem nos dias 28 e 30 de maio, 1º, 2, 4, 6 e 9 de junho, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h às 21h, e aos domingos, das 9h às 12h. As inscrições devem ser feitas pelo link https://forms.gle/a2RiuvcUYZvuy2P47.

A oficina será ministrada por Lucas Souza e Lana Letícia e tem como foco a experimentação artística e o desenvolvimento da criatividade, utilizando práticas de improvisação e composição em dança.

A proposta oferece uma imersão prática que estimula o processo criativo tanto individual quanto coletivo, valorizando a expressão corporal e a singularidade de cada participante.

O curso é direcionado a pessoas interessadas em dança e criação cênica que queiram explorar suas potências criativas em um ambiente acolhedor, dinâmico e colaborativo.

“O Corpo Criativo” faz parte das ações do projeto contemplado pelo Edital de Formação nº 07/2024, com financiamento do Governo Federal e da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil, no âmbito da Lei 14.399/2022 – Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).