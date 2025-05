CV entrega cestas básicas para subornar moradores de favela no Rio

Após expulsarem rivais do Terceiro Comando Puro (TCP) do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro, os “soldados” do Comando Vermelho (CV) distribuíram cestas básicas para os moradores da comunidade, neste sábado (31/5).

Dias antes, integrantes do CV usaram as redes sociais para soltar um “comunicado” sobre as primeiras medidas a serem adotadas pela nova “gestão”. Em uma das postagens, os traficantes afirmam que uma série de “benefícios” seria implementada, como a distribuição de alimentos para famílias que moram no Morro dos Macacos.

“Em breve, nós vai começar a da as cesta básica pros moradores. melhoria pra toda comunidade (sic)”, aponta o aviso publicado no último domingo (18/5), no Instagram.

Os traficantes também informaram sobre a venda de bens de consumo essenciais, como botijões de gás. “Pra quem quiser comprar gás, o valor está R$ 100. Preço justo e qualidade porque vocês merecem o melhor”, diz a mensagem publicada em um storie de um perfil da comunidade e que faz menção ao CV.

O “frente dos Macacos”

Em mais um capítulo da guerra sangrenta entre as fações cariocas CV e TCP pelo domínio territorial de comunidades espalhadas pelo Rio de Janeiro, a hegemonia de um dos traficantes mais longevos do Estado chegou ao fim.

Leandro Nunes Botelho, o Scooby-Doo, de 47 anos, que comandava o Morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte do Rio, foi expulso do local por “soldados” do CV e precisou se esconder no Morro de São Carlos, zona central. Com isso, o TCP perdeu uma importante peça no tabuleiro do tráfico.

Conhecido como o “frente dos Macacos”, Scooby é um dos faccionados há mais tempo em atividade no Rio de Janeiro. A polícia carioca aponta o criminoso como mentor da ação audaciosa, ocorrida em 2013, quando 10 homens armados tentaram resgatar os traficantes Alexandre de Melo, o Piolho, e Vanderlan Ramos da Silva, o Chocolate.

Scooby também é condenado por sequestro e cárcere privado, e esteve envolvido no rapto e espancamento de militares do Exército, em setembro de 2009, que erraram o caminho e entraram na comunidade.